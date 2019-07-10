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10 июля Поребрик News: Интервью друга Зеленского довел Скабееву до приступа ярости

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Российская пропагандистка Ольга Скабеева резко отреагировала на интервью украинского шоумена, лидера "Квартал 95" Евгения Кошевого.

В программе на росТВ обсуждалось предложение украинца отправить президента РФ Владимира Путина и Скабееву в капсуле на Марс.

"Я не хочу его (Путина – Ред.) видеть. Я хочу, чтобы он улетел в космос на х*р… Позвонить (Илону) Маску и сказать: сделай капсулу для Путина. И все. Досвидос. Путина туда посадить, Скабееву… Не знаю, кто там еще говорит, что "их там нет". Вот всех этих посадить в одну капсулу, назвать ее "Шпроты", бл*дь, и – фить! – на Луну или на Марс. Вот это будет поездка!" – рассказал шоумен в интервью.

При этом Кошевой отметил, что Путина и Скабееву нужно отправить в космос в один конец: "One way ticket thirty seconds to Mars".

На такое резкое высказывание Скабееву буквально начало трясти, она смыкала губы, чтобы унять дрожь. Пропагандистка сжимала руки и поправляла рукава. При этом вместо нее говорил ее муж и соведущий Евгений Попов. Скабеева лишь упомянула, что Кошевой это тот человек, которого целовал президент Украины Владимир Зеленский. Потом слово в студии взял гость программы и тема разговора была сменена.

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