Притула разгромил Мураева в теледебатах

Известный телеведущий, шоумен и кандидат в народные депутаты от партии "Голос" Сергей Притула остро ответил оппоблоковцу Евгению Мураеву на его упреки о том, что о жителях оккупированного Донбасса и переселенцах волнуются только члены "Оппозиционного блока".

Это случилось в понедельник, 15 июля, в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV. Притула сказал, что его жена родом с Донбасса, поэтому он прекрасно понимает выходцев с востока.

"Если вы уже обращаетесь ко мне и говорите, что мне эта боль неизвестна. То я вам скажу, что у меня жена из Донецка. Не надо рассказывать о неизвестной мне боле", – подчеркнул кандидат в народные депутаты.

Притула также попросил Мураева не обращаться к нему как к клоуну или человеку из шоубиза, на что услышал: "Я читал вашу биографию. Вы работали грузчиком, официантом, помощником повара. Какое отношение это имеет к политике?"

"Представьте себе, таких, как я, – 99% в этой стране, которые благодаря таким, как вы, работали на разных работах, чтобы иметь достойное существование", – резко ответил ему представитель "Голоса".

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!