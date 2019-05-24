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24 мая Поребрик News: в России обиделись на НАТО за требование убраться из Крыма

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В Госдуме РФ назвали требование главы Военного комитета НАТО Стюарта Пича о том, чтобы Россия ушла из Крыма, "беспрецедентной наглостью".

Таким образом на призыв вернуть Украине полуостров отреагировал депутат от Севастополя Дмитрий Белик, передает одно из российских пропагандистских изданий.

"Беспрецедентная наглость требовать от России уйти со своей территории. Именно наглость, напористость, демонстративное пренебрежение к международным законам и беспардонность на сегодняшней день – вот факторы, на которых держится Североатлантический альянс. Крым это наша земля", – высказался он.

Кроме того, по мнению депутата, громкое заявление в НАТО сделали из-за смены главы украинского государства.

"Впрочем заявление Стюарта Пича может оказаться всего лишь реверансом в сторону нового президента Украины. В принципе ничего нового, я уверен, что Порошенко может поделиться с Зеленским своим пятилетним опытом "плодотворного" взаимодействия с НАТО и прочими институтами западной демократии. Они любят громкие заявления, но дальше этого не идут", – заявил Белик.

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