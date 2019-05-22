48 депутатов Рады требуют от суда отменить декоммунизацию

48 депутатов Рады требуют от суда отменить декоммунизацию60Читать материал на украинском
Во вторник, 21 мая, в Киеве под зданием Конституционного суда проходит митинг против отмены закона о декоммунизации.
В протестной акции принимают участие до полусотни представителей партии "Свобода", "Правого сектора" и инициативы "Защити Украину", передает " Укринформ ".
Проверить на конституционность закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики" просят 48 народных депутатов, 43 из которых представители фракции "Оппозиционный блок", 4 из фракции "Возрождение" и один представитель БПП .
Согласно Регламенту Конституционного Суда Украины, конституционное представление передано на изучение в Секретариат Суда.
Текст конституционного представления размещен на официальном сайте КСУ.
В представлении собрано 48 фамилий народных депутатов и указано, что только 46 из них поставили свою подпись. Все они в прошлом имели отношение к режиму Януковича – "Партии регионов".
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Бурчук LIVE" на OBOZREVATEL.