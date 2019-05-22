48 депутатов Рады требуют от суда отменить декоммунизацию

Во вторник, 21 мая, в Киеве под зданием Конституционного суда проходит митинг против отмены закона о декоммунизации.

В протестной акции принимают участие до полусотни представителей партии "Свобода", "Правого сектора" и инициативы "Защити Украину", передает " Укринформ ".

Проверить на конституционность закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики" просят 48 народных депутатов, 43 из которых представители фракции "Оппозиционный блок", 4 из фракции "Возрождение" и один представитель БПП .

Согласно Регламенту Конституционного Суда Украины, конституционное представление передано на изучение в Секретариат Суда.

Текст конституционного представления размещен на официальном сайте КСУ.

В представлении собрано 48 фамилий народных депутатов и указано, что только 46 из них поставили свою подпись. Все они в прошлом имели отношение к режиму Януковича – "Партии регионов".

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