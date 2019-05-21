''Джаз для взрослых'': Алексей Коган представил киевский музыкальный вечер в ObozTV

Украинский джазмен, телеведущий и автор и ведущий радиопрограмм Алексей Коган рассказал о волшебном вечере для меломанов и ценителей качественной музыки, который проходит регулярно с 2014 года в Киеве. "Джаз для взрослых с Алексеем Коганом" - любимое шоу поклонников джаза, которое проходило более 40 раз и которые посетили около 15 000 меломанов со всей Украины и мира.

Единственное джазовое шоу 18+, где вживую играют всемирно известные легендарные композиции, рассказывают невыдуманные истории о личности джаза от Алексея Когана, а каждый концерт неповторимый как по тематике, так и по репертуару и настроением.

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