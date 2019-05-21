''У меня зазвонил телефон'': Зеленский принимал поздравления со всего мира

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила президента Украины Владимира Зеленского с инаугурацией.

Об этом заявила представитель немецкого кабинета министров Мартина Фиц, передает "Интерфакс-Украины".

"Канцлер поздравляет господина Зеленского с инаугурацией. Он вступает в должность в соответствии с демократическим мандатом", – говорится в сообщении.

Фиц отметила, что отношения Германии и Украины "остаются тесными", и ФРГ и дальше продолжит оказывать Украине поддержку в развитии и реформировании.

При этом она не смогла назвать, когда официально встретятся Зеленский и Меркель. По ее словам, встреча состоится "в скором времени".

"Точной даты я пока назвать не могу", – заключила Фиц.

Также слова поддержки Зеленскому высказал президент США Дональд Трамп, который надеется на сотрудничество с новой властьюУкраины.

Свои поздравления Зеленскому принесли королева Великобритании Елизавета II и глава правительства Тереза Мэй.

"Сегодня по случаю инаугурации Ее Величество Королева Великобритании прислала свои наилучшие пожелания новому президенту Украины Владимиру Зеленскому", – сказано в сообщении посольства в Facebook.

Премьер-министр Мэй отметила, что Британия в дальнейшем будет поддерживать реформы, безопасность и процветание Украины, и надеются на тесное сотрудничество.

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