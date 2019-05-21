''У меня зазвонил телефон'': Зеленский принимал поздравления со всего мира

''У меня зазвонил телефон'': Зеленский принимал поздравления со всего мира650Читать материал на украинском
Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила президента Украины Владимира Зеленского с инаугурацией.
Об этом заявила представитель немецкого кабинета министров Мартина Фиц, передает "Интерфакс-Украины".
"Канцлер поздравляет господина Зеленского с инаугурацией. Он вступает в должность в соответствии с демократическим мандатом", – говорится в сообщении.
Фиц отметила, что отношения Германии и Украины "остаются тесными", и ФРГ и дальше продолжит оказывать Украине поддержку в развитии и реформировании.
При этом она не смогла назвать, когда официально встретятся Зеленский и Меркель. По ее словам, встреча состоится "в скором времени".
"Точной даты я пока назвать не могу", – заключила Фиц.
Также слова поддержки Зеленскому высказал президент США Дональд Трамп, который надеется на сотрудничество с новой властьюУкраины.
Свои поздравления Зеленскому принесли королева Великобритании Елизавета II и глава правительства Тереза Мэй.
"Сегодня по случаю инаугурации Ее Величество Королева Великобритании прислала свои наилучшие пожелания новому президенту Украины Владимиру Зеленскому", – сказано в сообщении посольства в Facebook.
Премьер-министр Мэй отметила, что Британия в дальнейшем будет поддерживать реформы, безопасность и процветание Украины, и надеются на тесное сотрудничество.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Бурчук LIVE" на OBOZREVATEL.