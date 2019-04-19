ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Подушка «Венето Комфорт Антистресс» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
МедОбозГлавная

Марш по Крещатику: до дебатов остаются считанные часы

380Читать материал на украинском

В преддверии дебатов кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко на НСК "Олимпийский", сторонники Петра Порошено собрались на Майдане Незалежности. Позде, после выступления Петра Порошенко они начали марш по Крещатику, по направлению к спортивной арене.

Обсуждаем со зрителями прямого эфира происходящее в эти минуты в Киеве.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Бурчук LIVE" на OBOZREVATEL.

Темы
Бурчук LIVEЭфиры Oboz TVПрямая трансляция
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости