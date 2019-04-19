Марш по Крещатику: до дебатов остаются считанные часы

Марш по Крещатику: до дебатов остаются считанные часы380Читать материал на украинском
В преддверии дебатов кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко на НСК "Олимпийский", сторонники Петра Порошено собрались на Майдане Незалежности. Позде, после выступления Петра Порошенко они начали марш по Крещатику, по направлению к спортивной арене.
Обсуждаем со зрителями прямого эфира происходящее в эти минуты в Киеве.
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