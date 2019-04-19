Марш по Крещатику: до дебатов остаются считанные часы

В преддверии дебатов кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко на НСК "Олимпийский", сторонники Петра Порошено собрались на Майдане Незалежности. Позде, после выступления Петра Порошенко они начали марш по Крещатику, по направлению к спортивной арене.

Обсуждаем со зрителями прямого эфира происходящее в эти минуты в Киеве.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!