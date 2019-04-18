Юлия Лорд: реинкарнация хита'98 ''Можливо сон''

Гостья - звезда украинского шоу-бизнеса конца 1990-х - начале 2000 годов Юлия Лорд. Лауреат фестиваля "Червона рута" (1997) осуществила первый в жизни тур по городам Западной Украины, где звучали три ее песни - "Танец душ", "Ищу свет" и "Обними меня". В конце 1998 года появился мини-альбом "Танец душ", в который вошли пять песен, в том числе композиция "Фото / Грязная как ангел", сделанная совместно с группой "Скрябин", с которым сотрудничала до 2001 года.

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