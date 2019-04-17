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Культ бороды: что мировые религии запрещают делать с растительностью на лице

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Мастер барбершопа Антон Велесь рассказал, что в мире существует не только культ бороды, основанный на древних религиях, где вероучения прописано, что можно делать, а что нет с "растительностью" на лице. Современные бородачи имеют другое отношение: их "культ" воплощается в тщательном и специальном уходе, на котором компании, специализирующиеся на средствах гигиены, образовали целую индустрию.

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