МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Подушка «Венето Комфорт Антистресс» Участвовать
Приз
Регистрация
МедОбозГлавная

Россия хочет заполнить демографическую яму гражданами Украины

279Читать материал на украинском

Россия собирается ввести упрощенный порядок предоставления гражданства украинцам, которые проживают в террористических "Л/ДНР", сразу после второго тура президентских выборов в Украине.

Проект соответствующего указа президента Владимира Путина уже подготовлен, сообщают источники издания РБК. Отмечается, что жители Донбасса якобы смогут получить документы без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в России​ более пяти лет.

"Силовикам смогут выдать на месте, гражданским надо будет выезжать в Ростовскую область (Матвеев Курган). В бюджетных учреждениях собирают информацию о том, у кого есть паспорт "ДНР", а у кого нет", – рассказал источник.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Бурчук LIVE" на OBOZREVATEL.

Темы
Бурчук LIVEЭфиры Oboz TVПрямая трансляция

Новости

Все новости