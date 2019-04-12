Fander: самая большая социальная киносеть Украины

Владимир Бондаренко, CEO проекта Fander, инвестором которого выступила сеть кинотеатров Multiplex, рассказал об особенностях функций и управления мобильного приложения для киноманов. По его словам, фишка приложения, помимо огромной подборки информации о фильмах, в механике управления, схожей с Tinder. Когда пользователь видит карточку с информацией о фильме, у него есть три варианта: свайп вправо, если он уже видел фильм, влево – кино не заинтересовало, и вверх, чтобы отправить в фильм в список "Хочу посмотреть".

По словам Бондаренко, Fander — это не только приложение для поиска фильмов, которое доступно на мобильных платформах iOS и Android, но и своего рода социальная киносеть Украины.

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