Политики алкоголики и нарокоманы: страницы истории

Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул важность предоставления полной информации о кандидатах, которые баллотируются на высший государственный пост. По его словам, украинцы должны иметь гарантии того, что до принятия ответственных государственных решений не будет допущено человека, который имеет наркотическую или алкогольную зависимость.

А мы вспомнили, кто из политиков прошлого имел проблемы с алкоголем и наркотиками. Фамилии некоторых - удивили.

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