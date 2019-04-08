Наследники вождей: как закончила жизнь самая "золотая" дочь СССР

Дочь Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева Галина приобрела негласную скандальную известность благодаря своему эксцентричному и своенравному характеру, что не освещалось в СМИ, но активно обсуждалось в обществе еще при жизни ее отца.

После смерти Леонида Брежнева в 1982 году, во времена правления Ю. В. Андропова, Галина Брежнева фактически оказалась под домашним арестом на своей подмосковной даче. После смерти отца активно злоупотребляла алкоголем. Скончалась Галина Леонидовна Брежнева от инсульта в психиатрической больнице № 2 им. О. В. Кербикова 29 июня 1998 года во время прохождения курса лечения от хронического алкоголизма.

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