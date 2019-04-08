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Современная Вавилонская башня существует: найдено странное сходство

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С 1957 года и до настоящего времени на Земле наблюдается удивительный процесс слияния независимых стран Европы: страны объединяются в единое государство, вводят общую валюту и для общения уже не используют переводчиков, а говорят на одном языке. Чем не сходство с Древней Месопотамией, в которой люди тоже говоря на одном языке, объединились для строительства Вавилонской башни?!

Кстати, в Брюсселе возвышается загадочно и неординарно смотрится здание со штаб-квартирой Европарламента, вид которой напоминает изображение недостроенной Вавилонской башни.

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