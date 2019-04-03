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StartUp GogolFEST – приключение, которое дает возможность переосмыслить себя

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Гости программы, директор фестиваля StartUp GogolFEST Максим Демский и куратор театральной сцены фестиваля

Максим Палатный, рассказали о нынешней программу международного фестиваля современного искусства, который во второй раз пройдет в Мариуполе.

В течение 6 дней в городе будут проходить театральные представления, дневные и ночные музыкальные выступления, кинопоказы, художественные выставки, диалоги.

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