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Сколько стоит президент: стало известно, во сколько обходится содержание главы государства

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В прошлом году, согласно расходов государственного бюджета – на содержание президента и его аппарата Украина потратила 1,64 млрд гривень. Поэтому, если разделить эту сумму на 365 дней – размер президентской суммы в день поражает – 2,72 млн гривень в день.

Из года в год расходы на содержание первого лица государства лишь росли. Правда, в начале своей каденции президент Петр Порошенко объявил режим строгой экономии и существенно сократил расходы. С годами они начали расти, но в долларовом эквиваленте, в двух предшественников не дотягивают. Среди пятерки, в этом рейтинге безоговорочный лидер – Виктор Янукович. Своей расточительностью бюджетных денег он прославился на годы вперед.

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