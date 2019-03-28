В Израиле объявили ''красную тревогу'': проведение ''Евровидения'' под угрозой срыва

На юге Израиля сработали сирены тревоги после длительного перерыва в обстреле с сектором Газа. После срабатывания сирен воздушной тревоги военные идентифицировали запуск одной ракеты из сектора Газа по израильской территории.

25 марта израильские войска начали наносить удары по сектору Газа, после пуска ракеты из сектора Газа по центральной части Израиля.

Ранее сообщалось, что проведение конкурса "Евровидение-2019", который должен состояться в мае в Тель-Авиве, находится под угрозой срыва.

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