Все бунты и скандалы украинского шоубизнеса еще впереди: режиссер-постановщик премии "Золотая Жар-птица"55Читать материал на украинском
Режиссер-постановщик премии "Золотая Жар-птица" Катя Царик, которую телеканал М2 выбрал режиссером-постановщиком премии "Золотая Жар-птица", которая будет отвечать, в частности, за постановку номеров каждого артиста, рассказала о том, чего ждать зрителям от нынешней церемонии, которая состоится 18 апреля.
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