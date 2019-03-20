Растаможка украинцев: предложена еще одна статья пополнения казны

Из-за скорого окончания сроков для растамаживания "евроблях" и неутихающих скандалов, которые сопровождают этот процесс, ведущие Бурчук Live предложили новый вид налогов. Они предложили - растамаживать украинцев. Например тех, кто родились не в Украине, а в СССР, собирать налоги в зависимости от "даты производства" и "количества пробега".

Ну, а к пенсионерам, возможно, эту процедуру и не применять - из-за прошедшего срока давности.

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