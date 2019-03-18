MONATIK и ''300 спартанцев'': как снимали украинский танцевальный екнш

Гости, продюсер первого украинского танцевального молодежного экшна "Давай танцуй" Сергей Розвадовский и исполнители главных ролей Валентина Войтенко и Роман Чухманенко, рассказывают о том, когда и кем был написан сценарий, про трюки от постановщиков голливудского фильма "300 спартанцев", каскадерские трюки и музыку MONATIK.

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