MONATIK и ''300 спартанцев'': как снимали украинский танцевальный екнш

MONATIK и ''300 спартанцев'': как снимали украинский танцевальный екнш41Читать материал на украинском
Гости, продюсер первого украинского танцевального молодежного экшна "Давай танцуй" Сергей Розвадовский и исполнители главных ролей Валентина Войтенко и Роман Чухманенко, рассказывают о том, когда и кем был написан сценарий, про трюки от постановщиков голливудского фильма "300 спартанцев", каскадерские трюки и музыку MONATIK.
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