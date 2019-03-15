Фильм ''Брат-2'' – это миф про Емелю-дурочка и непонятную русскую душу: номинант на ''Оскар-2018''

Режиссер, сценарист, оператор, украинский номинант на премию "Оскар-2018" Валентин Васянович считает, что украинское кино за последние годы сделало большой шаг вперед, подняв сборы в кинотеатрах с 1% до 8%. Однако, он отметил, что практически все украинские зрители идут в кинотеатры развлечься, а с нынешними бюджетами тягаться с американскими или европейскими бюджетами, с их школой и количеством специалистов, украинскому кино соперничать очень трудно.

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