МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 1 000 грн от сети парфюмерных магазинов Участвовать
Приз
Регистрация
МедОбозГлавная

Суд против Авакова, Аваков против Порошенко: глава МВД стал ньюзмекером недели

91Читать материал на украинском

В тот момент, когда Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску к Премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, министра внутренних дел Арсена Авакова о не представлении в Верховную Раду Украины представление об увольнении главы МВД, сам виновник этого дела пошел в наступление.

Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков рассказал о деталях функционирования одной из "избирательных сетей" – с помощью админресурса избирательные голоса пенсионеров Киева, Киевской области и еще одного региона пытаются купить за средства бюджетной програми. По его словам, речь идет якобы о так называемой сетке штаба нынешнего президента Петра Порошенко.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Бурчук LIVE" на OBOZREVATEL.

Темы
Бурчук LIVEЭфиры Oboz TVПрямая трансляция

Новости

Все новости