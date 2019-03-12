Суд против Авакова, Аваков против Порошенко: глава МВД стал ньюзмекером недели

В тот момент, когда Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску к Премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, министра внутренних дел Арсена Авакова о не представлении в Верховную Раду Украины представление об увольнении главы МВД, сам виновник этого дела пошел в наступление.

Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков рассказал о деталях функционирования одной из "избирательных сетей" – с помощью админресурса избирательные голоса пенсионеров Киева, Киевской области и еще одного региона пытаются купить за средства бюджетной програми. По его словам, речь идет якобы о так называемой сетке штаба нынешнего президента Петра Порошенко.

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