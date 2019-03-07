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Приключения русских в Южной Корее: новое видео с борта сухогруза-разрушителя

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Вторая часть видео столкновения российского сухогруза SEAGRAND с мостом в Южной Корее доказывает, что моряки были пьяны.

"Вот до чего доводит алкоголь", - говорят члены экипажа на записи с камер видеонаблюдения, распространенном в сети.

Напомним, что по сообщению корейской береговой охраны, площадь повреждения путепровода составила около 25 квадратных метров. Во время допроса выяснилось, что капитан имел повышенное содержание алкоголя в крови (0,86 промилле при допустимых 0,3 промилле). Также стало известно, что за 40 минут до столкновения судно задело круизный лайнер в порту Пусан.

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