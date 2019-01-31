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Предвыборная кампания по созданию иллюзий: психолог рассказала, как кандидаты ''влюбляют'' в себя избирателей

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Психолог Влада Березянская отметила, что сейчас на кандидатов в президенты, в первую очередь, работают психологи, которые создают для них образы "похожих на простых людей". По ее словам это обусловлено тем, что человек любит и выбирает подобного себе. И такая стратегия - действует.

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