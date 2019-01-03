Нужда заставляет: в Кабмине сказали, у кого хотят брать взаймы в 2019 году

В Кабмине, указывая на большие пиковые выплаты по телам кредитов, заявили о том, что вынуждены вести дискуссии с различными кредиторами, в том числе и Европейским Союзом, о продолжении программ кредитного финансирования. Говорят, для того, чтобы максимально смягчить финансовый удар для каждого из граждан Украины. Возникает резонный вопрос: а без кредитов мы точно не протянем?