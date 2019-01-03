Когда нет секретов, не нужны и шпионы: Россия начала отлавливать американцев, выдавая их за агентов ЦРУ

В Москве сотрудники ФСБ задержали гражданина США Пола Уилана по подозрению в шпионаже, когда тот прилетел в столицу России на свадьбу друга. Россияне обвиняют его в том, что он хотел получить сверхсекретные данные личного состава российских спецслужб на flash-карте. Странно, ведь уже давно существует электронная почта.