Когда нет секретов, не нужны и шпионы: Россия начала отлавливать американцев, выдавая их за агентов ЦРУ

Когда нет секретов, не нужны и шпионы: Россия начала отлавливать американцев, выдавая их за агентов ЦРУ49Читать материал на украинском
В Москве сотрудники ФСБ задержали гражданина США Пола Уилана по подозрению в шпионаже, когда тот прилетел в столицу России на свадьбу друга. Россияне обвиняют его в том, что он хотел получить сверхсекретные данные личного состава российских спецслужб на flash-карте. Странно, ведь уже давно существует электронная почта.
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