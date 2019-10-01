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1 октября • обновлено в 16:26
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Том Круз посетил одну из 10 красивейших станций метро в мире – Золотые Ворота

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Голливудский актер и режиссер Том Круз, который 30 сентября был замечен в Киеве, прибыл в Украину по приглашению президента Владимира Зеленского.

Встреча прошла в Офисе президента. Круз сообщил Зеленскому, что заинтересовался украинскими локациями для съемок своего кинопроекта, сообщили в прес-службе ОПУ.

"Это стало еще одной причиной, чтобы посетить нашу страну. Президент Украины со своей стороны рассказал гостю о собственном опыте работы в кино", – говорится в сообщении.

Также украинский президент поделился с Крузом, что парламент недавно принял закон о компенсации иностранным производителям, которые снимают фильмы в Украине.

"Глава государства высказал убеждение, что этот закон сделает Украину инвестиционно привлекательной для мощных мировых кинопроизводителей", – отметили в ОПУ.

Общий снимок со звездой американского кино опубликовали и на официальной странице Зеленского в Facebook.

"Пригласил его в Украину, чтобы он своими глазами увидел, сколько в нашей невероятной стране интересных локаций для создания кино: современные урбанистические пейзажи, старый город, остатки советского прошлого, тихие и уютные хуторы, фантастические живописные виды", – написал президент.

Как писал OBOZREVATEL, очевидцы сняли видео, на котором Круз в сопровождении охраны спустился в столичное метро на станции "Золотые Ворота".

Позже на фото с Томом Крузом в метро журналисты заметили помощника президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака.

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