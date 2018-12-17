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Денег нет – работать не будем: Трамп поставил ультиматум Конгрессу

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Президент США Дональд Трамп готов на все, в том числе и на частичную приостановку работы правительства, ради выделения финансирования на строительство стены на американо-мексиканской границе. Это может произойти уже 22 декабря. Республиканцы во главе с Трампом до сих пор не договорились с демократами, которые не поддерживают выделение 5 млрд долларов на строительство стены.

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