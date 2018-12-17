Денег нет – работать не будем: Трамп поставил ультиматум Конгрессу

Президент США Дональд Трамп готов на все, в том числе и на частичную приостановку работы правительства, ради выделения финансирования на строительство стены на американо-мексиканской границе. Это может произойти уже 22 декабря. Республиканцы во главе с Трампом до сих пор не договорились с демократами, которые не поддерживают выделение 5 млрд долларов на строительство стены.