Бунт стоматологів, з/п у 1 млн. $ на місяць та інше | Альо, гараж! REBOOT #218

Бунт стоматологів, з/п у 1 млн. $ на місяць та інше | Альо, гараж! REBOOT #21826Читать материал на украинском
Чергове Пленарне засідання сесії Львівської міської ради було скасовано через акцію протесту у ратуші яку влаштували стоматологи. Вони, оті стоматологи, вночі захопили сесійну залу, і відмовилися її покидати. Кажуть - все. Жарти позаду. А тим часом ЗМІ оприлюднили зміст конфіденційного листа Уряду від НАК Нафтогаз...
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