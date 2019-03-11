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Бунт стоматологів, з/п у 1 млн. $ на місяць та інше | Альо, гараж! REBOOT #218

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Чергове Пленарне засідання сесії Львівської міської ради було скасовано через акцію протесту у ратуші яку влаштували стоматологи. Вони, оті стоматологи, вночі захопили сесійну залу, і відмовилися її покидати. Кажуть - все. Жарти позаду. А тим часом ЗМІ оприлюднили зміст конфіденційного листа Уряду від НАК Нафтогаз...

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Автор
Виталий ШаповаловВиталий Шаповалов
Тема
Аллё, гараж! Reboot
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