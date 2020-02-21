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21 февраля • обновлено в 23:53
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Большинство украинцев не поддерживает курс государства: комментарий эксперта

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Политический эксперт Александр Москалюк в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Он прокомментировал последние социологические опросы украинцев относительно поддержки курса, которым движется Украина.

"Если бы еще вот эти 53%, которые выступили против, сказали, так а в каком направлении надо двигаться, то было бы вообще замечательно. Люди просто рефлексируют на новости и не пытаются понять, есть ли какие-то плюсы, есть ли какие-то минусы. Большинство принимают решения эмоционально. А наши эмоции являются концентрированным ощущением действительности. В принципе не бывает так, чтобы население всегда было довольно даже лучшими лидерами", - заявил Москалюк.

Он также прокомментировал, какой из ветвей украинской власти граждане недовольны больше всего.

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