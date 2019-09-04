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4 сентября • обновлено в 14:53
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Более половины продуктов в Украине стоят дороже, чем в ЕС: экономист

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Глава национального совета экономического развития Алексей Дорошенко дал прогнозы относительно динамики ценообразования в сфере продуктов питания на осень 2019 года.

Согласно статистике, за год постный борщ подорожал на 22%, а мясной на 9%. Средняя стоимость борща в Украине на июль 2019 составляет 108 грн, что на 9 грн больше, чем годом ранее. В то же время, средняя зарплата в Украине выросла на 18%.

Дорошенко отметил, что подорожание или удешевление продуктов в Украине связано исключительно с тем, что делает или не делает правительство. Эксперт отметил, что когда развитые и цивилизованные страны мира хотят сделать шаг в перед в решении какого-либо вопроса, они создают отдельный государственный орган, а не объединяют несколько министерств в одну структуру.

Например, большинство развитых стран имеет отдельное министерство, которое занимается сбытом продукции, которую производит государство, это министерство торговли, добавил Дорошенко. В Украине, по словам эксперта, даже в министерстве экономики не было отдельной крупной структуры, которая бы занималась продажей украинских товаров за границу. Был один заместитель министра с одним маленьким департаментом, который занимался всеми вопросами, связанными с продажей всей украинской продукции.

Дорошенко отметил, что для уменьшения цены на продукты в Украине нужно начать с уменьшения налогообложения. В Украине, по его словам, один из самых высоких НДС на продукты. У нас это 20%, в Германии - 5%, в Польше 7%. Средний налог на добавленную стоимость на продукты питания по странам ЕС составляет 7%.

Это является основной причиной того, что более 60% продуктов питания, которые продаются в Украине, имеют более высокую цену, чем те же продукты в странах ЕС.

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