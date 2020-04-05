Бизнес или здоровье: в ТПП оценили идею с досрочным выходом из карантина
Карантин в связи с пандемией коронавируса COVID -19 непосредственно ударил по порядка 600 тысячам предпринимателей в Украине.
С одной стороны, страна не может себе позволить такие долгие перерывы в работе, а с другой, она должна позаботиться о здоровье своих граждан. Такое мнение в эфире ObozTV высказал президент Торгово-промышленной палаты Геннадий Чижов.
По его оценкам, действия правительств всех стран мира в условиях пандемии подобны: они пытаются не дать предприятиям обанкротиться, а людям потерять рабочие места, одновременно защищая население от угрозы заражения.
"В Украине сохраняются те же тенденции, что и во всем мире. Это ударяет по микробизнесу, малому и среднему бизнесу, по отраслям, которые связаны, прежде всего, с услугами – общественное питание, туризм, отельный бизнес, концертно-развлекательный", – констатировал Чижов.
По его подсчетам, непосредственный удар от карантина ощутили на себя 425 тысяч предпринимателей. С учетом того что "Украина – это страна, в которой есть так называемая неформальная, теневая, серая экономика, которая, по разным оценкам, составляет от 25% до 50%", количество предпринимателей, по которым ударили карантинные меры, составляет более 600 тысяч.
По мнению Чижова, длительный карантин "ставит большие задачи перед государством". "Судя по тем решениям, которые принимаются на уровне страны, на уровне Верховной Рады и Кабинета министров, все осознают важность и сложность задачи, но вопрос в том, есть ли такие ресурсы", – заметил он.
"Но все в Украине должны понимать очень простую вещь: мы все в одной лодке. Любые решения, которые принимаются, могут в целом ударить по системе. Нужно находить баланс интересов", – резюмировал экономист.
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