Бесплатные роды и кесарево сечение: возможно ли это в Украине

Менеджер экспертной группы "Здравоохранение" Реанимационный пакет реформ" Светлана Бубенчикова в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL".

Она прокомментировала, будут ли в Украине бесплатными роды и кесарево сечение.

"Хочу сказать, что у нас на сегодня я не знаю ни одного пациента, который бы рожал бесплатно. Так или иначе, больше или меньше, но все равно все платили. Это реальность, которая есть, ее не надо стыдиться, надо с этим работать. Уже с апреля 2020 новая структура будет работать на первичном звене и на вторичной звене. Мы понимаем, что есть система, правила и законы - это одно дело, но мы понимаем, что есть человеческий фактор - это медицинский персонал, врачи, они все разные. Я не хочу сказать, что все врачи взяточники, и будем откровенны, что здесь дело даже не всегда во врачах, но и в пациентах, ведь часто врач не просит взятку, пациент сам ему ее несет", - заявила Бубенчикова.

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