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14 января • обновлено в 19:37
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Бесплатные роды и кесарево сечение: комментарий гинеколога

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Врач-гинеколог Сергей Бакшеев в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущего "Итогов" Вадима Колодийчука.

Он прокомментировал, возможны ли в Украине бесплатные роды и кесарево сечение.

"Мне после слов "поборы, которые стали традицией", даже не очень понятно, как отвечать на этот вопрос. На сегодня акушерство находится в стадии трансформации. Трансформация в первую очередь происходит в отношении к пациенту как к клиенту. А другой момент - это "поборы". Я не могу с этим согласиться. В моей практике происходят роды, во время которых никто ни у кого денег не требует", - заявил Бакшеев.

Он также добавил, что суммы 8000 гривен будет недостаточно для полноценного сервиса во время родов, но эту идею он приветствует, по его мнению - это поможет акушерской области развиваться.

"Многие врачи забыли, что роды во время войны должны быть бесплатными. Поэтому все правильно. Деньги пойдут на пациентов. Мы эту концепцию поддерживаем", - отметил врач.

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