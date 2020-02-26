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26 февраля • обновлено в 16:49
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Белье для мужчин: модная коллекция из Австралии

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Австралийский бренд Hommemystere выпустил новую коллекцию кружевного нижнего белья для мужчин.

В ней представлены различные модели трусов, бюстгалтеров и боди. Фото нового ассортимента появились на сайте компании.

Продукция представлена в пяти размерах – от S до XL. Вещи изготавливают из кружева, шелка, сатина и полиамида. Так, например, мужской розовый кружевной боди с прозрачной тканью на спине стоит 28 долларов (687 гривен).

"Этот предмет нижнего белья практичный и сексуальный одновременно, а такое редко можно найти", — написал покупатель в отзывах под ним.

Как писал OBOZREVATEL ранее, для того, чтобы всегда быть стильной и уверенной, женщине нужно иметь в своем бельевом арсенале десять базовых вещей.

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