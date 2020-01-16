Александр Серов собрался в Киев: в 2017 году артист выступал в Крыму

Российский певец Александр Серов, который выступал в аннексированном Крыму, собрался с концертом в Украину.

Об этом артист заявил на своей странице в Instagram. "Киев! 23 марта 2020 года приглашаю вас на свой сольный концерт, который пройдет во дворце "Украина". С огромным удовольствием представлю свои новые песни, а также всеми любимые хиты! До встречи", — написал Серов.

Отметим, что в ноябре 2017 года артист выступал в Симферополе и Севастополе. Из-за этого он оказался в базе украинского сайта "Миротворец". Несмотря на это, во дворце "Украина" сказали, что Серову въезд в страну не запрещали, иначе бы он не давал здесь концерт.

"Дворец "Украина" не является организатором этого концерта, но связывался с ними. У них (организаторов мероприятия. – Ред.) есть все соответствующие документы от Службы безопасности Украины на проведение этого концерта", — рассказали представители концертного зала изданию "КП в Украине".

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