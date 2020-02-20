Активистка Революции Достоинства вспомнила трагические события

Активистка Революции Достоинства, координатор Женского ветеранского движения Екатерина Приймак в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL".

Она прокомментировала годовщину Дня Героев Небесной Сотни.

"Я очень плохо помню те дни. Я думаю, что для меня эти события были более травматичными чем дальнейшая война, на которую я поехала. Это было травматическим не только для меня, но и для многих других людей. Те события, те жертвы и готовность людей жертвовать собой ради своей страны", - заявила Приймак.

Она также высказалась по поводу того, была ли эта революция необходимой и не были ли ее жертвы напрасными.

"Как бы политики не пытались в это влезть, это было и есть движение общества и это бесценно. То, что люди начали осознавать, что они являются двигателем каких-то сил. У нас очень развился общественный сектор. Самый главный идеал Майдана - это общественное единство и взаимопомощь" - добавила активистка Революции Достоинства.

Она также выразила мнение, что сейчас революции в стране не время, и украинцам следует научиться строить собственное государство, поскольку определенный уровень свобод они уже получили.

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