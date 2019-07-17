Больше зелени, меньше бетона

Угроза застройки и обнищание территории – именно это ждало парк "Наталка" в Оболонском районе 4 года назад. Однако, благодаря Людмиле Костенко, которая стала одним из инициаторов его реконструкции, и активистам, парк удалось не только сохранить, я улучшить.

"Еще в 2015 году ко мне обратились активные жители Оболони с просьбой защитить эту территорию от застройки. И в 2015 по моему представлению был предоставлен статус парка, этой территории (это 7 га), которые были защищены от застройки многоэтажками", - говорит заместитель председателя бюджетной комиссии Киевсовета Людмила Костенко.

Главная цель реконструкции парка заключалась в сохранении природного ландшафта. Непросто было уберечь и вековые деревья, что на территории.

"Мы с жителями боролись действительно за каждое дерево. Чтобы все деревья остались как они были", - отметила Людмила Костенко.

Поэтому, территорию только прочистили от аварийных деревьев и сорняков. А парк продолжают озеленять различными насаждениями.

"Высажено более 100 новых видов и продолжаем высаживать. Этот парк на сегодняшний день он становится дендропарком, по которому можно изучать новые сорта, виды растений. Вы видите здесь мы посадили много видов, которые можно увидеть только в ботанических садах ", - рассказала ландшафтный дизайнер КП СЗН Оболонского района Светлана Кузнецова.

Сейчас капитальный ремонт в парке "Наталка" на стадии завершения. Вскоре здесь появятся 2 новых детских площадки, обустроят беговую дорожку и даже создадут площадку для дрессировки собак. Киевляне и гости города уже наслаждаются современными зонами для активного отдыха и занятий спортом.

"Более 100 скамеек, сделано берегоукрепления, фемов дорожки, около 3 детских площадок, 7 игровых площадок, таких как баскет, футбол, волейбол, воркаут. Затем сделана специальная система полива, поэтому здесь всегда остаются деревья и цветы", - рассказала Людмила Костенко.

Следовательно, в течение нескольких лет загромождена территория парка "Наталка" превратилась в жемчужину паркового искусства.

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