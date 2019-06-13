Мост — долгострой

Этот мост уже успел превратиться в городскую легенду. Подольско-Воскресенский мост — один из самых известных долгостроев Украины. О его возведения начали говорить еще 39 лет назад. Но реальное строительство начали только 2003 г. Впрочем, за 8 лет - деньги на строительство закончились. Десятикилометровой мост должен соединить правый берег Киева с Трухановым островом, Воскресенским массивом и Троещиной. А также спасти от пробок жителей левого берега столицы.

Работы возобновили несколько лет назад. Активная же фаза началась в прошлом году. В КГГА обещают — первая очередь строительства будет завершена до конца 2020 г.

"Сейчас сделана развязка вот эта. Это примерно 600 метров. Сниматься вот эти ржавые подпорки и мост будет выглядеть совсем по другому", — говорит киевский городской председатель Виталий Кличко.

Самая главная задача моста — разгрузить трафик в столице. Сейчас пять мостов через Днепр в сутки пропускают около 300 000 машин. В час пик — почти втрое больше нормы. В Киевской мэрии объясняют, возвести мост быстро невозможно, потому что долгострой — большой объект, требующий многочисленных экспертиз и немалых инвестиций. Это будет самый большой арочный мост в Европе.

"Сегодня идет корректировка правобережных и левобережных подъездов. Соответственно с корректировкой идут изменения и в сметную часть. По предварительным подсчетам еще нужно 7 миллиардов гривень. На сегодняшний день работы ведутся достаточно активно. Но, есть вопросы касательно финансирования на этот год", - заместитель киевского городского головы Дмитрий Давтян.

Мост длиной 10 километров будет иметь шесть полос. По проекту он должен быть двухуровневым – нижний для поездов метро, верхний – для автомобилей. Проектная пропускная способность – 60 000 машин в сутки.

"Очень огромные средства нужны на ремонт мостов, которые с моей легкой руки находятся "в уставшем состоянии". Но усталость это не только шутка. Есть понятие усталость металла, усталость бетона. В них десятками лет не вкладывались деньги. И сейчас мы должны быстрыми темпами не только строить новые, но и ремонтировать старые объекты", – говорит Виталий Кличко.

В планах города на следующий год – завершения работ на основном перегоне моста. За это время строители должны убрать временные опоры, которые поддерживают арочную конструкцию. Завершение строительства этого объекта откроет возможность для следующего этапа – старта строительства новой ветки метро на Троещину. Сейчас мэр лично договаривается с возможными инвесторами по возведению четвертой линии, которая будет проходить через Подольский мост, рассказывают в столичной администрации.

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