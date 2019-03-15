Минтай - рыба для здоровья

Украинцы употребляют лишь 14 килограммов рыбы в год. Это почти вдвое меньше среднего показателя по странам ЕС, составляет 27 кг. Рекомендация же ВОЗ – не менее 20 килограммов. Диетологи настаивают: надо переходить на здоровое питание и включать в свой рацион как можно больше рыбы.

Людмила Гончарова, врач диетолог-иммунолог, генетик

- Желательно чтобы рыба присутствовала у нас на столе 2-3-4 раза в неделю, но желательно чтобы она была разная. Дорадо, какой-то окунь окунь Минтай чтобы ротация была продукта один раз в 4 дня.

- Бидкаетесь что элитные дорада, лосось, или треска вам не по карману? Есть альтернатива. Диетологи утверждают, что рекордсмен по полезности – бюджетный минтай. Эта океанская рыба является натуральным антиоксидантом и содержит много ценных микроэлементов.

Людмила Гончарова

- И витаминами группы А, витаминами группы Б, йодом, селеном, цинком, магнием ну и конечно полинасыщенными жирными кислотами.

- Чтобы быть уверенным в качестве, покупайте НЕ филе, а целые тушки минтая. Это абсолютно натуральный продукт, ведь технология шоковой заморозки позволяет сохранить вкус и пользу рыбы без использования антибиотиков или консервантов. А о тонкостях приготовления рыбы лучше знает один из судей кулинарного проекта

Владимир Ярославский, бренд-шеф Good Wine

- Необходимо достать замороженную рыбу и положить в холодильник, хотя бы на ночь для того чтобы правильно все соки вернулись в мякоть. Готовить можно просто мы отвариваем тушим жарим все что угодно. Необходимо делать какую-то панировку или какую-то защитную вещ для рыбы чтобы сохранять максимальное количество влаги, то есть мы можем жарить просто в яйце, спланировать в муке обжарить можно добавить овощей и стушить в соусе.

- Владимир говорят, что рыбные блюда должны быть на столе у всех: людей, следящих за весом, спортсменов, будущих мам и даже детей - начиная с 9-му месяцу жизни. Для пожилых людей морская рыба также крайне полезна.

Александр Чистяков, председатель национальной экологической совета Украины

- Не надо забывать, что минтай — это семейство тресковых, уже говорится о благородном происхождении. Минтай очень полезен. В первую очередь для диабетиков это незаменимая рыба для регуляции сахара в организме также она очень насыщена йодом что естественно очень хорошо сказывается на наши щитовидные железы и тд.

Эколог пояснил, что дикая рыба, обитающая в открытом море, имеет значительные преимущества над выращенной на фермах. Ведь кормится она не искусственными кормами, а натуральными морепродуктами. Интересно, что в Украине минтай попадает из американского штата Аляска, прибрежные воды которого являются одними из самых чистых в мире.

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