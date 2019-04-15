В Киеве станет меньше МАФов

В Киеве планируют убрать киоски возле станций метро, остановок общественного транспорта и вдоль основных транспортных магистралей. Такие новые правила разработали в КГГА и депутаты, а теперь предлагают Киевсовету их принять. МАФы же, что останутся работать, будут выставлять на торги через систему ProZorro. И право, и разрешительные документы на их размещение получат те, кто больше заплатит в бюджет столицы.

"Наша задача – сделать так, чтобы каждый понял, что ни администрация, ни чиновник начинает диктовать условия, а исключительно рынок. Еще один момент. Каждый киевлянин, а мы все здесь киевляне, хотим жить в нормальном городе. Хотят иметь нормальные дороги, нормальные детские сады, нормальную инфраструктуру и нормальные условия жизни в нашем городе. и мы понимаем, что бизнес также должен быть ответственным. Поступления в бюджет является одной из составляющих", - говорит киевский городской председатель Виталий Кличко.

В 2015 году в бюджет столицы от аренды всех площадок для передвижной торговли поступило 280 000 гривень. С введением торгов через систему ProZorro прошлого года столичный бюджет получил уже 18 млн гривень. Мэр отметил, что новые правила не только уменьшат количество киосков, но и увеличат поступления в городской бюджет.

"Автомобиль на метро Арсенальная. Маленькая машина платит в бюджет города почти миллион гривен. Наряду с этим автомобилем стоят МАФы, которые платят 40 000 гривен. 40 тыс. и 900 тыс. Разница есть? Вопрос, а где справедливость?!", - говорит Кличко.

Новые правила позволят бизнесу работать, но - на конкурентных началах, говорят в мэрии.

"Работа над ним началась осенью. Он рассматривался на комиссии по вопросам торговли. Был направлен на официальное обнародование, как того требует закон. После чего рассматривался на комиссии торговли еще раз. И после доработок и предложений депутатов многих фракций", - говорит член постоянной комиссии по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования Владислав Михайленко.

Михайленко подчеркнул, что никаких прав предпринимателей таким решением столичная власть не нарушает. Он напомнил, что в 2014 году были приняты компромиссные правила киосков. Тогда город предоставил право МАФам, которые законно стояли до апреля 2013 года, могли получить документы еще на 5 лет, до 2018 года включительно. Сейчас действие этих документов истекает. Мэр поручил создать совместную группу, которая вместе с предпринимателями наработает механизм введения новых правил.

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