Выбираем яйца к Пасхе

Краткая инспекция по торговым площадкам помогла нам определить, что большинство украинцев не знают, как выбрать качественное яйцо и где его лучше покупать. В поисках правды мы приехали на одну из птицефабрик агрохолдинга "Авангард". Здесь длжны узнать, чем кормят кур, а главное, отличаются ли их яйца от домашних.

"В промышленных условиях курица потребляет сбалансированный корм, который имеет все необходимые питательные вещества для снесения яйца", - говорит Инна Игнатченко, главный технолог птицефабрики.

"На птицефабрике сбалансированными кормами, а дома - то что дадут, то что найдет", - говорит директор птицефабрик "Славяне" и "Макаровская" Вячеслав Коцан.

Рацион курицы не единственное отличие, которое влияет на качестве яйца. Соблюдение санитарных норм и тщательное отслеживание больной птицы – крестьяне этим не занимаются, говорят в ассоциации птицеводов.

"На фабриках, это больше контролируется и со стороны ветеринарных служб. Тем более, если выдерживается биобезопасность то таких проблем нет, а вот в частном секторе это, конечно, есть риск попадания сальмонеллы или еще чего-то", - отмечает Сергей Карпенко, руководитель Ассоциации птицеводов.

Поэтому обращайте внимание на вид яйца.

"У белого свежее яйцо - скорлупа яркая и насыщенная, у старого несвежего она сероватая", - говорит Вячеслав Коцан.

Накануне Пасхи украинцы закупают большое количество яиц для приготовления различных блюд и для изготовления пасхальных яиц. В ассоциации птицеводов советуют покупать яйца в супермаркетах. Потому, на базарах установить происхождение яиц крайне трудно.

Также вы никогда не узнаете, когда яйцо привезли на рынок, какая была температура при транспортировке. А еще, как вы видите, о температурном режиме в таких торговых точках не слишком заботятся, или же вообще продают с пола.

"Яйца могут хранится и до шести месяцев, при нормальной оптимальной температуре в холодильнике это плюс 2 плюс 4", - говорит Вячеслав Коцан.

Такие требования, как правило, выдерживаются только в супермаркетах. А еще здесь вы выберете отсортированный яйцо по весу.

"Каждое яйцо сортируется в зависимости от веса является категория мелкое С2, С1, С0 и С0 плюс", - отмечает Инна Игнатченко.

Если вы уже выбрали свежие и полезные яйца, как это сделал я, тогда вот вам рецепт яиц из народа: беру Шолоху с лука могу краску пищевую или свекольный сок и так розкрашую.

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