Кличко: в Киеве активно ремонтируют дворы и межквартальные проезды

В Киеве продолжается активная фаза капитальных ремонтов асфальтового покрытия во дворах и межквартальных проездах. В этом году город выделил полмиллиарда гривен на восстановление и благоустройство придомовых территорий.

"Мы комплексно подходим к этому вопросу и сейчас переводим все сети, которые находятся здесь уже в очень усталом состоянии, после этого идет благоустройство закатки асфальта благоустройство территорий", - говорит киевский городской председатель Виталий Кличко.

Двор между домами 1А, 3 и 5 на проспекте Свободы. За последние два года на этой аварийном участке произошло 18 повреждений. Чтобы не тратить деньги на аварийные вызовы, здесь переводят более полукилометра сети центрального отопления и горячего водоснабжения. А на проспекте Правды, 17 и 17А продолжаются работы по асфальтированию двора и проезда, площадью почти 2 квадратных километра, обустраивают новые тротуары.

"На Подольский район, в котором сейчас мы находимся 55 млн грн выделено. И эти работы сейчас уже будут заканчиваться", - говорит Кличко.

По словам городского головы отремонтировать все дворы и проезды одномоментно - невозможно. На это нужно время и большие средства. Но в КГГА делают все, чтобы не сбавлять взятых темпов по обновлению инфраструктуры.

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