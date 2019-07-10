В Киеве стартует масштабный украинский фестиваль ATLAS WEEKEND 2019

В Киеве стартует один из крупнейших музыкальных фестивалей - Atlas Weekend. Тема первого дня - Украинская музыка!

"Будет много сюрпризов. Во-первых первый бесплатный день, в который каждый артист выкладывается сам потому, что хочет показать шоу. Ты показываешь лучшее, что получил за год. Спасибо такой объединенной работе и города, и ребят, и спонсоров", - сказал украинский продюсер, автор и исполнитель песен Алексей Потапенко.

Организаторы и власть, второй год подряд делают бесплатным открытия фестиваля. Поэтому сегодня каждый желающий может попасть на выступление Софии Ротару и Павла Зиброва, группы Скай, Внуки, Дзидзьо, Златы Огневич и других исполнителей.

"Очень рад, что такой фестиваль набирает обороты; все больше и больше людей приезжает и убежден в том, что рекорд прошлого года, когда полмиллиона человек посетили Атлас уикэнд, будет побит", - заявил киевский городской председатель Виталий Кличко.

Также организаторы рассчитывают и на увеличение количества иностранных туристов. Говорят их привлекает состав участников фестиваля, среди которых The Black Eyed Peace и более 200 украинских и зарубежных артистов и групп.

"В этом году у нас ожидается порядка 12 тысяч туристов, где-то из 75 стран мира. Это не только СНГ и Европа; есть даже Бразилия", - рассказал основатель фестиваля ATLAS WEEKEND Дмитрий Сидоренко.

В КГГА сообщили: чтобы люди могли насладиться музыкой, посетив фестиваль, а после этого - с комфортом добраться домой, работу коммунального общественного транспорта на время проведения концертов продлен на час. В том числе и метрополитена.

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