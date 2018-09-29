МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
квадрокоптера с HD камерой Участвовать
Приз
Регистрация
МедОбозГлавная

Парк "Сырецкий" вошел в топ-10 любимых мест отдыха киевлян

55Читать материал на украинском

Ранее "Сырецкий" парк - знали только благодаря "Детской железной дороге". Теперь, кроме восстановленного поезда, здесь появились: антивандальная спортивная площадка с современными тренажерами, территория для занятий ворк-аутом, площадка для игры в волейбол, баскетбол и футбол. Обустроен "шахматный городок", а для самых маленьких собственная игровая территория.

Читайте все новости по теме "Эфиры Oboz TV" на OBOZREVATEL.

Тема
Эфиры Oboz TV
Персоны
Віталій КличкоВиталий Кличко

Новости ObozTV

Все новости
Загрузка...