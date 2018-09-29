Парк "Сырецкий" вошел в топ-10 любимых мест отдыха киевлян

Ранее "Сырецкий" парк - знали только благодаря "Детской железной дороге". Теперь, кроме восстановленного поезда, здесь появились: антивандальная спортивная площадка с современными тренажерами, территория для занятий ворк-аутом, площадка для игры в волейбол, баскетбол и футбол. Обустроен "шахматный городок", а для самых маленьких собственная игровая территория.