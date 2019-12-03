АДВОКАТ: ДЕТЕКТИВИ НАБУ ВИКОНУЮТЬ ПОЛІТИЧНЕ ЗАМОВЛЕННЯ

Детективи НАБУ порушують законодавство, чинять тиск на підзахисного та обмежують його права! Про таке під час пресконференції повідомили адвокати Олега Бахматюка.

ДМИТРО ЛОШАКОВ, АДВОКАТ

Після того як ми зробили запит на отримання документів що стало підставою для заяви в пресі про оголошення в розшук наших клієнтів нам приходить відповідь, що документи ми вам не дамо, але ознайомитися можете не раніше 20 грудня. Очевидно, що таким чином НАБУ перешкоджає адвокатській діяльності

Також адвокати повідомили що їх штучно намагаються усунути від захисту екскерівників VAB Банку

ТЕТЯНА КОЗАЧЕНКО, АДВОКАТ

За відповіддю НАБУ призначені безкоштовні адвокати /безоплатної правової допомоги, що протирічить законодавству 08:24 на сьогоднішній момент і Олег Бахматюк і Наталя Василюк і Денис Мальцев, який був керівником VAB Банку фактично є підозрюваними бо відносно них відповідно до конвенції вчиняються дії кримінального переслідування в той же час вони досі не отримали повідомлення про підозру

Нагадаємо, йдеться про видачу 1 млрд 200 мільйонів гривень стабілізаційного кредиту, який VAB банк використав на погашення заборгованостей перед вкладниками. Саме рефінансування тоді погодили у Національному Банку України. Якість реалізації дослідили різні правоохоронні органи

ОЛЕКСІЙ ШЕВЧУК, АДВОКАТ

Справі більш ніж 4 роки, вона закривалася більше 4 разів і на сьогоднішній день вона була всупереч всіх вимог діючого законодавства, генеральним прокурором і його заступником Касько активно передана в НАБУ

Адвокати вже подали скаргу до Управління внутрішнього контролю НАБУ де вказують про незаконні дії детективів та вимагають перевірити всі факти порушень законодавства та прав підзахисних

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