“100 днів самотності” майже позаду | Альо, гараж! REBOOT #308

“100 днів самотності” майже позаду | Альо, гараж! REBOOT #30823 Читать материал на украинском
Отже позаду залишилося – літо, умовні 100 днів нового Гаранта, інтрига стосовно того хто ж першим з “колишніх” поїде “сьорбати лагерну баланду” до "Лук’янівського Централу".
З останнім пунктом все більш менш зрозуміло. Далі можна не гадати і не будувати жодних версій. Яскрава обіцянка-слоган передвиборчої кампанії, так і залишилася лише слоганом-обіцянкою....
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все новости по теме "Аллё, гараж! Reboot" на OBOZREVATEL.
0
0
0
0
0
0
0
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы