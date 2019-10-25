Коррупционную составляющую по получению водительского удостоверения исключили: народный депутат

Народный депутат от партии "Слуга народа" Владимир Крейденко в прямом эфире ObozTV прокомментировал новые правила получения удостоверений для водителей.

"Это очень хорошая инициатива. Мы вышли с ней, чтобы упростить жизнь водителям. Новые водительские права будут электронными, их нельзя будет забыть дома. С техпаспортом такой вариант тоже прорабатывается, а с удостоверением водителя уже даже прорабатывается вариант, когда инспектору можно будет показать удостоверение с экрана своего смартфона. Также упрощается процедура сдачи экзаменов на получение удостоверения. Можна будет выбирать, учиться самостоятельно или ходить в водительскую школу. Сейчас коррупционная составляющая со школами исключается, но сам экзамен будет контролироваться более жестко ", - заявил Крейденко.

Об этих и других новостях смотрите в прямом эфире на ObozTV

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал