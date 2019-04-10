"Вызывайте полицию!" В "Борисполе" разгорелся громкий скандал с туристами

В аэропорту "Борисполь" застряли украинские туристы, направляющиеся в Хургаду (Египет, туроператор Join UP!). Люди вызывали полицию, однако приехавшие копы сказали, что ничем помочь не могут.
В частности, вылет должен был состояться еще около 2:00 в ночь на 10 апреля. Однако, по состоянию на 5:25, пассажиры рейса PQ 7001 остаются в терминале F, передает корреспондент.
Им объяснили, что осуществлялась замена детали в двигателе. Однако, людям от этого легче не стало: они голодные (рядом только один киоск).
"Вода здесь осталась только по 50 грн. Мы уже сутки не спали и, кто знает, сколько еще это будет продолжаться", – рассказала одна из пассажирок.
Стульев для того, чтобы присесть также нет. Многие с детьми, и это усложняет ситуацию.
Также поступают жалобы на хамское поведение сотрудников аэропорта.
Запись в "Книге жалоб"
Как сообщал OBOZREVATEL, популярный в Украине туроператор JoinUp угодил в очередной скандал из-за отказа возвращать деньги военным за забронированные туры.
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