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/Travel

"Вызывайте полицию!" В "Борисполе" разгорелся громкий скандал с туристами

2.1тЧитать материал на украинском

В аэропорту "Борисполь" застряли украинские туристы, направляющиеся в Хургаду (Египет, туроператор Join UP!). Люди вызывали полицию, однако приехавшие копы сказали, что ничем помочь не могут.

В частности, вылет должен был состояться еще около 2:00 в ночь на 10 апреля. Однако, по состоянию на 5:25, пассажиры рейса PQ 7001 остаются в терминале F, передает корреспондент.

Им объяснили, что осуществлялась замена детали в двигателе. Однако, людям от этого легче не стало: они голодные (рядом только один киоск).

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"Вызывайте полицию!" В "Борисполе" разгорелся громкий скандал с туристами

"Вода здесь осталась только по 50 грн. Мы уже сутки не спали и, кто знает, сколько еще это будет продолжаться", – рассказала одна из пассажирок.

Стульев для того, чтобы присесть также нет. Многие с детьми, и это усложняет ситуацию.

"Вызывайте полицию!" В "Борисполе" разгорелся громкий скандал с туристами
"Вызывайте полицию!" В "Борисполе" разгорелся громкий скандал с туристами
"Вызывайте полицию!" В "Борисполе" разгорелся громкий скандал с туристами
"Вызывайте полицию!" В "Борисполе" разгорелся громкий скандал с туристами

Также поступают жалобы на хамское поведение сотрудников аэропорта.

Запись в "Книге жалоб"

Запись в "Книге жалоб"

Как сообщал OBOZREVATEL, популярный в Украине туроператор JoinUp угодил в очередной скандал из-за отказа возвращать деньги военным за забронированные туры.

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Место
УкраинаБорисполь
Теги
аэропорт БориспольJoin Up
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ttt ta
ttt ta
Жалобы нужно было писать державною мовою
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
А причем тут полиция, дебилы хохложопые? Вы бы еще пожарных вызвали, чтоб они вам воды привезли попить.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Колорад Ваня, Вообще-то в таких случаях нужно писать в спортлото...
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