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Вылет отменяется: во Львове туристы опять попали в неприятную ситуацию

1.7тЧитать новость на украинском

Около сотни людей более двох суток не могут вылететь из Львова в Неаполь (Италия).

Рейс должен был состояться 1 июля около полудня, но его несколько раз переносили и последний раз анонсировали на обед 3 июля, сообщает ТСН.

Среди "заложников" такого решения оказались многие работники, туристы, которые едут в Италию на отдых, а также итальянцы, гостившие у украинских родственников. Всех желающих поселили в отель.

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Те, кто очень спешит, в течение дня штурмовали кабинку авиакомпании с требованием перерегистрировать их на другие рейсы, кому не удавалось – брали билеты на другого авиаперевозчика.

Возмущенные пассажиры говорят, что заплатили за два билета больше 15 тысяч гривен, но на телефонные звонки не отвечают ни украинская, ни итальянские горячие линии авиакомпании.

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В последней говорят о какой-то забастовке, но детали не уточняют. Тем временем, люди подали документы на компенсацию от Ernest Airlines.

Как сообщал OBOZREVATEL, туроператор Join Up снова угодил в неприятную ситуацию с украинскими туристами из-за того, что несколько раз переносил рейсы.В результате украинцы недополучили день отдыха в Египте.

Ранее авиакомпания Bravo Airways попала в скандал из-за того, что тысячи украинских туристов "застряли" на несколько дней в аэропортах.

Позже в Bravo Airways официально заявили, что пассажиры стали жертвами мошенничества, обвинив в проблеме с рейсами туроператора Oasis Travel.

Кроме того, вероятными причинами массовых задержек вылетов названы поломки самолетов или их нехватка.

Место
УкраинаЛьвов
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